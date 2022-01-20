США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом с участием 28 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), в котором примут участие 35 тысяч военных из 28 стран. Об этом информирует представительство США при НАТО, сообщает УНН.
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“Крупнейшие учения НАТО за полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта. 35 тысяч военных из 28 стран примут участие”, — говорится в сообщении представительства в Twitter.
Детали
Там добавили, что в учениях также будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.
Дополнение
Как информировал УНН, началась подготовка к участию в украинско-американских учениях “Си Бриз-2022”, на которые приглашены более 60 стран. Особенностью нынешнего "Си Бриза" станет то, что вместо сухопутного компонента появится амфибийный.