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США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом с участием 28 стран

США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом с участием 28 стран

Киев • УНН

 • 54541 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), в котором примут участие 35 тысяч военных из 28 стран. Об этом информирует представительство США при НАТО, сообщает УНН.

Цитата

“Крупнейшие учения НАТО за полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта. 35 тысяч военных из 28 стран примут участие”, — говорится в сообщении представительства в Twitter.

Детали

Там добавили, что в учениях также будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.

Дополнение

Как информировал УНН, началась подготовка к участию в украинско-американских учениях “Си Бриз-2022”, на которые приглашены более 60 стран. Особенностью нынешнего "Си Бриза" станет то, что вместо сухопутного компонента появится амфибийный.

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