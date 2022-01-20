США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участю 28 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На початку березня НАТО проведе найбільші навчання за Північним полярним колом Cold Response ("Холодна відповідь"), в якому візьмуть участь 35 тисяч військових з 28 країн. Про це інформує представництво США при НАТО, повідомляє УНН.
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“Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня. 35 тисяч військових з 28 країн візьмуть участь", — йдеться в повідомленні представництва в Twitter.
Деталі
Там додали, що в навчаннях також буде задіяний американський авіаносець USS Harry S. Truman.
Доповнення
Як інформував УНН, розпочалася підготовка до участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2022", на які запрошено понад 60 країн. Особливістю нинішнього "Сі Бризу" стане те, що замість сухопутного компонента з'явиться амфібійний.