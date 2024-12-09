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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Средняя зарплата украинцев приблизилась к $500 в третьем квартале 2024 года

Средняя зарплата украинцев приблизилась к $500 в третьем квартале 2024 года

Киев  •  УНН

 • 1887 просмотра

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В третьем квартале 2024 года средняя зарплата украинцев составляла 20592 гривен. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере IT и телекоммуникаций - 50752 грн, авиационном транспорте - 40443 грн и финансовом секторе.

По данным Госстата в 3 квартале 2024 года, средняя зарплата украинца составляла 20592 гривен, передает УНН.

В 3 квартале 2024 года средняя зарплата у украинца составляла 20592 гривен.

Наиболее оплачиваемые виды деятельности по данным Госстата в августе и сентябре стали:

  • Информация и телекоммуникации — 50 752 грн.
  • Авиационный транспорт-40 443 грн.
  • Финансовая и страховая деятельность-40 194 грн.
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность-28 167 грн.
  • Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование-26 904 грн.

Напомним

Минобразования обнародовало рейтинг самых востребованных профессий в учреждениях профтехобразования. Более 94 тысяч учеников выбрали рабочие специальности, среди которых лидируют повар, автослесарь и электрогазосварщик.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
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