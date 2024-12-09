Средняя зарплата украинцев приблизилась к $500 в третьем квартале 2024 года
Киев • УНН
В третьем квартале 2024 года средняя зарплата украинцев составляла 20592 гривен. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере IT и телекоммуникаций - 50752 грн, авиационном транспорте - 40443 грн и финансовом секторе.
По данным Госстата в 3 квартале 2024 года, средняя зарплата украинца составляла 20592 гривен, передает УНН.
В 3 квартале 2024 года средняя зарплата у украинца составляла 20592 гривен.
Наиболее оплачиваемые виды деятельности по данным Госстата в августе и сентябре стали:
- Информация и телекоммуникации — 50 752 грн.
- Авиационный транспорт-40 443 грн.
- Финансовая и страховая деятельность-40 194 грн.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность-28 167 грн.
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование-26 904 грн.
Напомним
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