Среди погибших на "Новочеркасске" есть срочники - росСМИ

На момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Среди погибших есть срочники. Об этом сообщил ASTRA один из моряков, которые служили на "Новочеркасске" в Феодосии, передает УНН.

В соцсетях служащих на корабле тем временем появляются посты скорби по погибшим. "Помним скорбим скорбим. Экипаж воинов. Я все еще верю в лучшее...", - говорится в одной из таких публикаций.

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Ранее ASTRA писала, что в момент атаки ночью 26 декабря на большом десантном корабле "Новочеркасск" находились 77 моряков.

По последним данным, 33 из них считаются пропавшими без вести, 19 ранены. В результате атаки погибла 64-летняя работница охраны порта, еще 4 мирных жителя ранены.

Собеседник ASTRA утверждает, что без вести пропавших может быть больше.

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