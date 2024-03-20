Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  35403 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  45329 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  110813 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  127625 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131423 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127187 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124971 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  232427 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142896 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134606 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

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АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука

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Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

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18 марта 2024, 18:47  •  232427 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  209619 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  351897 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  365591 просмотра

Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

Украина верифицировала около 1 600 человек, среди которых больные, представители уязвимых групп и сотрудники ОБСЕ, которые были незаконно задержаны и осуждены Россией.

Война •   •  5379 просмотра
Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким

В 2023 году глобальная температура, уровень парниковых газов, потепление океана, повышение уровня моря и отступление ледников достигли рекордных показателей, но 2024 год может быть еще жарче, согласно докладу ООН.

Новости Мира •   •  4977 просмотра
ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким

АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука

Впервые в истории Украины АРМА объявило тендер на продажу арестованного актива, находящегося за рубежом, - яхты Royal Romance, принадлежащей соратнику Виктора Медведчука, которая сейчас находится в порту Трогир, Хорватия.

политика •   •  6128 просмотра
АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука

Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.

Война •   •  7050 просмотра
Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

ЕС подчеркнул свою приверженность продолжению поддержки энергетического сектора Украины путем предоставления необходимых энергетических товаров и оборудования, содействия энергоэффективности и ускорения развертывания возобновляемых источников энергии.

Экономика •   •  7350 просмотра
ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

Совет ассоциации между Украиной и ЕС отметил укрепление "дорог солидарности" для импорта/экспорта украинских товаров и улучшение сообщения между Украиной и ЕС.

Экономика •   •  6977 просмотра
Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию

Зеленский опроверг российские заявления о "великих державах" и подчеркнул важность каждой нации, пригласив все страны присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, чтобы положить конец войне России на условиях Украины и установить международный порядок, основанный на правилах.

Война •   •  7995 просмотра
"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию

россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны

россия использует спутниковые снимки западных компаний для нанесения ударов по Украине, а Министерство обороны готовит шаги по противодействию использованию россией космической разведки в войне против Украины.

Война •   •  7105 просмотра
россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны

Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС

Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС до конца июня, сначала договорившись об открытии трех разделов, связанных с сельским хозяйством, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономика •   •  7034 просмотра
Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС

В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

Два российских разведывательных беспилотника были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области 20 марта 2023 года.

Война •   •  7751 просмотра
В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника