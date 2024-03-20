Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

Украина верифицировала около 1 600 человек, которые были незаконно задержаны и осуждены россией. Во время встречи с представителями Московского Механизма ОБСЕ, представитель Омбудсмана отметил о категориях гражданских, которых удерживает рф, в частности остановился на возрастных категориях, передает УНН.

Детали

Представитель по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко заявил, что среди незаконно задержанных россией украинцев есть больные и уязвимые группы населения. Представитель уполномоченного ВР по правам человека на встрече с представителями Московского Механизма ОБСЕ сообщил, что трое работников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также "в руках РФ", передает Telegram канал Александра Лубинца.

Согласно официальной информации, сейчас верифицировано уже около 1 600 человек из всех гражданских граждан, которых незаконно задержала и осудила страна-агрессор.

Напомним,

Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в российском плену. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и вызвало долговременные физические и психические травмы. Об этом говорится в отчете Независимой международной комиссии ООН.

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