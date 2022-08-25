Попытка наступления в районе Таврического под огнем ВСУ захлебнулась и оккупанты отступили - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Рашисты попытались наступать в районе Таврического, но под огнем наших воинов попытка захлебнулась и оккупанты отступили. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел.
На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.
На Запорожском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы.
Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел.