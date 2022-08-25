Попытка наступления в районе Таврического под огнем ВСУ захлебнулась и оккупанты отступили - Генштаб

Детали

Враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы.

Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел.