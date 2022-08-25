Спроба наступу у районі Таврійського під вогнем ЗСУ захлинулася і окупанти відступили - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Рашисти спробували наступати у районі Таврійського, але під вогнем наших воїнів спроба захлинулася і окупанти відступили. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Ворог намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Первомайське, отримав жорстку відсіч та відійшов.
На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.
На Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні займаних позицій та вогневому ураженні наших підрозділів. Продовжив обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаудару неподалік Білої Криниці.
Намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Благодатне, зазнав втрат та відійшов.