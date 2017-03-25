Попытка Д.Трампа отменить Obamacare потерпела неудачу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования, в последний момент было отменено. Президент Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему, получившую неофициальное название Obamacare", - говорится в сообщении.
В свою очередь Д.Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.
"Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучше закон", - сказал он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.