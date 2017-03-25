Попытка Д.Трампа отменить Obamacare потерпела неудачу

"Республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему, получившую неофициальное название Obamacare", - говорится в сообщении.

В свою очередь Д.Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.

"Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучше закон", - сказал он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.