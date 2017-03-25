Спроба Д.Трампа скасувати Obamacare зазнала невдачі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Голосування щодо законопроекту про реформу охорони здоров’я, яка замінила б програму медичного страхування, в останній момент було скасовано. Президент Дональд Трамп відкликав законопроект після того, як той не отримав необхідної підтримки республіканців, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Республіканці в палаті представників Конгресу США зняли з голосування законопроект реформи охорони здоров’я, яка скасовувала запроваджену президентом Бараком Обамою страхову систему, що отримала неофіційну назву Obamacare”, — йдеться в повідомленні.
У свою чергу Д.Трамп заявив журналістам, що підготовка нового законопроекту не займе багато часу.
“Можу вам сказати, що з цього вийде: ще кращий закон”, — сказав він, висловивши сподівання, що новий законопроект підтримають не тільки республіканці, а й демократи.