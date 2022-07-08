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Настоящий водный кризис: жители Мариуполя устроили бунт после смерти двух пенсионеров от жары

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области настоящий водный кризис, россияне разрушили 50% сетей водоснабжения. После смерти двух пенсионеров посреди улицы местные жители требуют от оккупантов решить проблему с питьевой водой. Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Очередной бунт в микрорайоне "Волонтеровка" Кальмиусского района. Люди собрались в школе с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, электричеством и транспортным сообщением. 3 тыс. человек и не менее 200 детей остаются отрезанными от минимальных базовых условий существования. Собрание состоялось после смерти посреди улицы двух пенсионеров, погибших от жары", - говорится в сообщении.

Детали 

По его информации, местные оккупационные власти пытались успокоить жителей и давали им неконкретные обещания. В конце концов, российские оккупанты вынуждены были бежать, прикрываясь автоматчиками.

Также Андрющенко отметил, что большинство мужчин из этого микрорайона до сих пор находятся в фильтрационной колонии в пгт Седово.

Дополнение 

В Мариуполе российские оккупанты разрушили всю коммунальную инфраструктуру. Жители города остались без воды. Сообщается, что россияне с коллаборантами разрушили все 22 насосные станции, повредили более 50% сетей водоснабжения, а это более 480 км.

Российские оккупационные власти начали разминирование акватории портов Бердянска и Мариуполя с целью восстановления их полного функционирования.

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