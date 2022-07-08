У Маріуполі окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру: міськрада показала відео водоканалу

Цитата

“Абсолютна більшість маріупольців досі знаходиться без води. На околицях люди взагалі змушені прати у калюжах. Обіцянки колабораційної влади про відновлення комунальних послуг у всьому Маріуполі залишаються байками”, – йдеться в повідомленні у Telegram міськради, і вказується, що "окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру в Маріуполі".

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Повідомляється, що росіяни з колаборантами зруйновали всі 22 насосні станції, пошкодили понад 50% мереж водопостачання, а це більше ніж 480 км.

На відео можна побачити, як сьогодні виглядає "Водоканал", зазначили у міськраді.

Доповнення

Смертність від природніх причин в Маріуполі зросла в чотири рази в порівнянні з довійськовим періодом.