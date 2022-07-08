У Маріуполі окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру: міськрада показала відео водоканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Маріуполі російські окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру. Жителі міста залишилися без води. Про це інформує Маріупольська міська рада, передає УНН.
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“Абсолютна більшість маріупольців досі знаходиться без води. На околицях люди взагалі змушені прати у калюжах. Обіцянки колабораційної влади про відновлення комунальних послуг у всьому Маріуполі залишаються байками”, – йдеться в повідомленні у Telegram міськради, і вказується, що "окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру в Маріуполі".
Деталі
Повідомляється, що росіяни з колаборантами зруйновали всі 22 насосні станції, пошкодили понад 50% мереж водопостачання, а це більше ніж 480 км.
На відео можна побачити, як сьогодні виглядає "Водоканал", зазначили у міськраді.
Доповнення
Смертність від природніх причин в Маріуполі зросла в чотири рази в порівнянні з довійськовим періодом.