В Мариуполе оккупанты разрушили всю коммунальную инфраструктуру: горсовет показал видео водоканала
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Мариуполе российские оккупанты разрушили всю коммунальную инфраструктуру. Жители города остались без воды. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
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“Абсолютное большинство мариупольцев до сих пор находится без воды. В окрестностях люди вообще вынуждены стирать в лужах. Обещания коллаборационных властей о возобновлении коммунальных услуг во всем Мариуполе остаются баснями”, – говорится в сообщении в Telegram горсовета, и указывается, что "оккупанты разрушили всю коммунальную инфраструктуру в Мариуполе".
Детали
Сообщается, что россияне с коллаборантами разрушили все 22 насосные станции, повредили более 50% сетей водоснабжения, а это более 480 км.
На видео можно увидеть, как сегодня выглядит "Водоканал", отметили в горсовете.
Дополнение
Смертность от естественных причин в Мариуполе возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом.