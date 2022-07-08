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Справжня водна криза: жителі Маріуполя влаштували бунт після смерті двох пенсіонерів від спеки

Справжня водна криза: жителі Маріуполя влаштували бунт після смерті двох пенсіонерів від спеки

Київ • УНН

 • 193748 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області справжня водна криза, росіяни зруйнували 50% мереж водопостачання. Після смерті двох пенсіонерів посеред вулиці, місцеві мешканці вимагають від окупантів вирішити проблему з питною водою. Про це заявив радник мера Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Черговий бунт у мікрорайоні "Волонтерівка" Кальміуського району. Люди зібрались у школі з вимогою термінового вирішення проблеми з питною водою, електрикою та транспортним сполученням. 3 тис. людей та щонайменше 200 дітей залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування. Зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, які загинули від спеки", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За його інформацією, місцева окупаційна влада намагалася заспокоїти жителів та давала їм неконкретні обіцянки. Зрештою, російські окупанти змушені були тікати, прикриваючись автоматниками.

Також Андрющенко зазначив, що більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають у фільтраційній колонії в смт Седово.

Доповнення 

У Маріуполі російські окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру. Жителі міста залишилися без води. Повідомляється, що росіяни з колаборантами зруйновали всі 22 насосні станції, пошкодили понад 50% мереж водопостачання, а це більше ніж 480 км.

Російська окупаційна влада почала розмінування акваторії портів Бердянська та Маріуполя з метою відновдення їх повного функціонування.

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