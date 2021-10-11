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"Дело Труханова" должны передать в другой орган следствия, если подтвердится влияние Саакашвили на НАБУ - нардеп Цимбалюк

"Дело Труханова" должны передать в другой орган следствия, если подтвердится влияние Саакашвили на НАБУ - нардеп Цимбалюк

Киев  •  УНН

 • 12888 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В деле мэра Одессы Геннадия Труханова могут изменить орган следствия, если окажется, что расследование НАБУ было инициировано "дружбой" Михаила Саакашвили и первого заместителя директора бюро Гизо Углавы. Об этом УНН заявил народный депутат Михаил Цимбалюк, комментируя соответствующие заявления мэра Одессы.

О близких отношениях Саакашвили и Углавы известно давно и из открытых источников, поэтому, если "это правда, то тут могут быть вопросы", комментирует политик. В том числе и относительно уместности и эффективности НАБУ.

Определить наличие или отсутствие конфликта интересов может Генпрокурор Ирина Венедиктова, продолжил Цимбалюк.

"Она должна изучить материалы дела. И если будет доказано наличие конфликта интересов - направить дело в другой правоохранительный орган. Очень важно, чтобы мы понимали, что НАБУ - это антикоррупционный орган, который не поддается никакому воздействию - ни внутреннему, ни внешнему", - сказал нардеп.

Он добавил, что НАБУ и так имеет сомнительную репутацию.

"НАБУ и другие антикоррупционные органы, созданные несколько лет назад, имеют минусовый рейтинг: больше проедают, чем дают результаты. Больше показухи, чем работы. Смешные суммы возвращенных в бюджет денег... К деятельности НАБУ есть большие замечания. И щеголять количеством зарегистрированных уголовных производств, обысков - это для шоу", - подчеркнул он.

И это также повод обострить вопрос аудита НАБУ, отметил Цимбалюк.

"Это ответственность украинской власти. Прежде всего, нынешней. И тех международных структур, которые ратовали, чтобы Украина создала НАБУ. Если бы был независимый аудитор, как того требует действующее украинское законодательство, - руководители органа отчитывались бы перед украинским обществом за то, что они делают", - резюмировал он.

Контекст

В пятницу Геннадий Труханов зачитал в суде материалы НСРД, где, по его словам, указано, что "Саакашвили попросил Гизо рвать Труханова".

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки громаде в размере 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

К слову

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы. Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

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