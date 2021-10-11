“Справу Труханова” мають передати в інший орган слідства, якщо підтвердиться вплив Саакашвілі на НАБУ - нардеп Цимбалюк

Про близькі стосунки Саакашвілі та Углави відомо давно і з відкритих джерел, тож, якщо “це правда, то тут можуть бути питання”, коментує політик. Зокрема й щодо доречності та ефективності НАБУ.

Визначити наявність або відсутність конфлікту інтересів може Генпрокурор Ірина Венедіктова, продовжив Цимбалюк.

“Вона має вивчити матеріали справи. І якщо буде доведено наявність конфлікту інтересів — скерувати справу в інший правоохоронний орган. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що НАБУ — це антикорупційний орган, який не піддається жодному впливу — ні внутрішньому, ні зовнішньому”, — сказав нардеп.

Він додав, що НАБУ і так має сумнівну репутацію.

“НАБУ й інші антикорупційні органи, створені кілька років тому, мають мінусовий рейтинг: більше проїдають, аніж дають результати. Більше показухи, ніж роботи. Смішні суми повернених до бюджету грошей... До діяльності НАБУ є великі зауваження. І хизуватися кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень, обшуків — це для шоу”, — підкреслив він.

І це також привід загострити питання аудиту НАБУ, наголосив Цимбалюк.

“Це відповідальність української влади. Насамперед, теперішньої. І тих міжнародних структур, які ратували, щоб Україна створила НАБУ. Якби був незалежний аудитор, як цього вимагає чинне українське законодавство, — керівники органу звітували б перед українським суспільством за те, що вони роблять”, — резюмував він.

Контекст

У п’ятницю Геннадій Труханов зачитав у суді матеріали НСРД, де, за його словами, зазначено, що “Саакашвілі попросив Гізо рвати Труханова”.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді у розмірі 689 млн грн. Проте, як з’ясувалося у суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси. Ківана, своєю чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.