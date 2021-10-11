“Справу Труханова” мають передати в інший орган слідства, якщо підтвердиться вплив Саакашвілі на НАБУ - нардеп Цимбалюк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У справі мера Одесси Геннадія Труханова можуть змінити орган слідства, якщо виявиться, що розслідування НАБУ було ініційовано “дружбою” Михеіла Саакашвілі та першого заступника директора бюро Гізо Углави. Про це УНН заявив народний депутат Михайло Цимбалюк, коментуючи відповідні заяви мера Одеси.
Про близькі стосунки Саакашвілі та Углави відомо давно і з відкритих джерел, тож, якщо “це правда, то тут можуть бути питання”, коментує політик. Зокрема й щодо доречності та ефективності НАБУ.
Визначити наявність або відсутність конфлікту інтересів може Генпрокурор Ірина Венедіктова, продовжив Цимбалюк.
“Вона має вивчити матеріали справи. І якщо буде доведено наявність конфлікту інтересів — скерувати справу в інший правоохоронний орган. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що НАБУ — це антикорупційний орган, який не піддається жодному впливу — ні внутрішньому, ні зовнішньому”, — сказав нардеп.
Він додав, що НАБУ і так має сумнівну репутацію.
“НАБУ й інші антикорупційні органи, створені кілька років тому, мають мінусовий рейтинг: більше проїдають, аніж дають результати. Більше показухи, ніж роботи. Смішні суми повернених до бюджету грошей... До діяльності НАБУ є великі зауваження. І хизуватися кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень, обшуків — це для шоу”, — підкреслив він.
І це також привід загострити питання аудиту НАБУ, наголосив Цимбалюк.
“Це відповідальність української влади. Насамперед, теперішньої. І тих міжнародних структур, які ратували, щоб Україна створила НАБУ. Якби був незалежний аудитор, як цього вимагає чинне українське законодавство, — керівники органу звітували б перед українським суспільством за те, що вони роблять”, — резюмував він.
Контекст
У п’ятницю Геннадій Труханов зачитав у суді матеріали НСРД, де, за його словами, зазначено, що “Саакашвілі попросив Гізо рвати Труханова”.
6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді у розмірі 689 млн грн. Проте, як з’ясувалося у суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.
До слова
Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси. Ківана, своєю чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.
Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.