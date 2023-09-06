Дело топ-менеджеров ПриватБанка передали в суд

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"6 сентября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывших главы правления "ПАО КБ "Приватбанк", его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка", - говорится в сообщении.

Детали

В САП напомнили, что согласно их данным, указанные лица в декабре 2016 года, за день до признания ПАО КБ «Приватбанк» неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с "ПАО КБ "Приватбанк" компаний.

Средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн грн на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 млн грн – в пользу другой. В дальнейшем эти средства участники схемы, как указали в САП, вывели за границу с целью легализации.

За эпизод относительно растраты денежных средств "ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму 85,2 млн грн в пользу связанной компании экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету, его экс-первому заместителю Владимиру Яценко и руководителю департамента сообщили об изменении подозрений и о новых подозрениях в июле 2022 года.

По эпизоду растраты 136,8 млн грн ряду бывших должностных лиц банка сообщали о подозрении в феврале 2021 года.

"Кроме этого, установлено, что в канун национализации банка указанные лица растратили более 8,2 млрд грн путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS «Privatbank» (Латвия) за счет средств «Приватбанка», размещенных на корреспондентских счетах в AS «Privatbank» (Латвия). Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПАО КБ «Приватбанк» и прикрытия совершенного преступления лица организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПАО КБ «Приватбанк» компанию", - рассказали в САП.

Действия лиц квалифицированы:



экс-главы правления ПАО КБ «ПриватБанк» - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины;



бывшего первого заместителя главы правления «ПриватБанка» - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;



экс-заместителя главы правления «ПриватБанка» - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;



бывшего начальника департамента финансового менеджмента ПАО КБ «ПриватБанк» и начальника департамента операционного направления АО КБ «ПриватБанк» - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;



экс-начальника департамента поддержки межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк» - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.



За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.