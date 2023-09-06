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Справу топ-менеджерів ПриватБанку передали до суду

Справу топ-менеджерів ПриватБанку передали до суду

Київ • УНН

 • 378497 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. До суду скеровано справу стосовно топ-менеджерів ПриватБанку, повідомили у середу у САП, пише УНН.

Цитата

"6 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління "ПАТ КБ "Приватбанк", його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У САП нагадали, що згідно з їхніми даними, вказані особи у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ «Приватбанк» неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПАТ КБ "Приватбанк" компаній.

Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми, як вказали у САП, вивели за кордон з метою легалізації.

За епізод щодо розтрати грошових коштів "ПАТ КБ "ПриватБанк" на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету, його експершому заступнику Володимиру Яценку та керівнику департаменту повідомили про зміну підозр та про нові підозри у липні 2022 року. 

Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн низці колишніх посадовців банку повідомляли про підозру в лютому 2021 року.

"Окрім цього, встановлено, що у переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів «Приватбанку», розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank» (Латвія). Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «Приватбанк» та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію", - розповіли у САП.

Дії осіб кваліфіковані:

  • ексголови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України;
  • колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку» - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
  • ексзаступника голови правління «ПриватБанку» - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ «ПриватБанк» - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
  • ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За вчинене їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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