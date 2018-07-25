Дело Савченко и Рубана не будут переносить в Печерский суд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Апелляционный суд Украины не согласился изменить подсудность дела против нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и перенести рассмотрение их дела из Шевченковского суда в Печерский. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.
“Не согласился”, — ответила Проторченко на вопрос корреспондента, действительно ли суд не изменил подсудность дела.
Напомним, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, который отказался рассматривать жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко о нарушении прав заключенного, а именно презумпции невиновности.
В суде добавили, что защита Савченко оспаривала решение Печерского районного суда столицы, которым отказано в открытии производства по жалобе защитника о нарушении прав заключенного, а именно нарушение презумпции невиновности.