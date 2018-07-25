Справу Савченко та Рубана не переноситимуть у Печерський суд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Апеляційний суд України не погодився змінити підсудність справи проти нардепа Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана та перенести розгляд їхньої справи з Шевченківського суду в Печерський. Про це УНН повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко.
"Не погодився", - відповіла Проторченко на питання кореспондента, чи дійсно суд не змінив підсудність справи.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва, який відмовився розглядати скаргу захисту народного депутата Надії Савченко про порушення прав ув’язненого, а саме презумпції невинуватості.
У суді додали, що захист Савченко оскаржували ухвалу Печерського районного суду столиці, якою відмовлено у відкритті провадження за скаргою захисника щодо порушення прав ув’язненого, а саме порушення презумпції невинуватості.