Справу Савченко та Рубана не переноситимуть у Печерський суд

"Не погодився", - відповіла Проторченко на питання кореспондента, чи дійсно суд не змінив підсудність справи.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва, який відмовився розглядати скаргу захисту народного депутата Надії Савченко про порушення прав ув’язненого, а саме презумпції невинуватості.

У суді додали, що захист Савченко оскаржували ухвалу Печерського районного суду столиці, якою відмовлено у відкритті провадження за скаргою захисника щодо порушення прав ув’язненого, а саме порушення презумпції невинуватості.