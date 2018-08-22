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Дело об убийстве Ноздровськой будет рассматривать Ирпенский суд Киевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Ирпенский городской суд Киевской области завтра начнет подготовительное заседании в уголовном производстве по обвинению Юрия Россошанского в убийстве адвоката Ирины Ноздровськой. Об этом УНН сообщили в генеральной прокуратуре Украины.

Дело об убийстве Ноздровськой будет рассматривать Ирпенский суд Киевской области

"Сегодня состоялось первое подготовительное заседание, но из-за невозможности наладить режим видеоконференции заседание перенесено на завтра, на 14.00", - сказали в Генпрокуратуре.

В ГПУ также отметили, что 15 августа дело было передано для определения даты предварительного рассмотрения в Вышгородском районном суде. Но в связи с тем, что в суде не хватает судей, суд принял решение обратиться в Апелляционный суд Киевской области для определения подсудности. В результате принято решение, что дело будет рассматривать Ирпенский городской суд.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровськой, совершенного с особой жестокостью, - теперь последнему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, юрист Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря 2017. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 стал причиной ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровськой - Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.


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