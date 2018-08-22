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Справу про вбивство Ноздровської розглядатиме Ірпінський суд Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ірпінський міський суд Київської області завтра розпочне підготовче засіданні у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юрія Россошанського у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської. Про це УНН повідомили у генеральній прокуратурі України.

Справу про вбивство Ноздровської розглядатиме Ірпінський суд Київщини

"Сьогодні відбулося перше підготовче засідання, але через неможливість налагодити режим відеоконференції засідання перенесено на завтра, на 14.00", - сказали у Генпрокуратурі.

У ГПУ також зазначили, що 15 серпня справу було передано для визначення дати підготовчого розгляду у Вишгородському районному суді. Але у зв'язку з тим, що у суді не вистачає суддів, суд прийняв рішення звернутися до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності. У результаті ухвалено рішення, що справу буде розглядати Ірпінський міський суд.

Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, — відтепер останньому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.

8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року спричинив ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.


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