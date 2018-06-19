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Дело о нападении на Стерненко передали киевской полиции

Дело о нападении на Стерненко передали киевской полиции

Киев  •  УНН

 • 8278 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Уголовное производство по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе перевели в Киев - в Главное следственное управление Национальной полиции. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Проведен перевод этого дела в Главное следственное управление Национальной полиции", - подтвердил Лысенко.

Такое решение принято с целью обеспечения наиболее эффективного расследования с участием представителей Генеральной прокуратуры Украины. А также с целью принять меры для исчерпывающего исследования всех обстоятельств уголовных преступлений, "чтобы на месте не было давления на следствие".

При этом, в рамках открытых производств о подозрении никому не объявляли.

Напомним, 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Как сообщил позже на своей странице в соцсети Стерненко, он возвращался домой вместе с подругой, когда на них напали двое мужчин. Защищаясь, Стерненко достал нож и сумел отогнать нападавших, хотя и сам получил ранение в левую руку. После этого он бросился в погоню за одним из нападавших, который вскоре умер от полученных в драке с Стерненко ранений на месте событий.

Впоследствии полиция задержала второго участника нападения на активиста.

Указанное происшествие квалифицировано по трем статьям - ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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