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Справу про напад на Стерненка передали київській поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кримінальне провадження за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі перевели до Києва - до Головного слідчого управління Національної поліції. Про це УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

"Проведено перевод цієї справи до Головного слідчого управління Національної поліції", – підтвердив Лисенко.

Таке рішення прийняли з метою забезпечення найбільш ефективного розслідування за участі представників Генеральної прокуратури України. А також з метою вжити заходів для вичерпного дослідження усіх обставин кримінальних правопорушень, "щоб на місці не було тиску на слідство".

При цьому, у рамках відкритих проваджень про підозру нікому не оголошували.

Нагадаємо, 24 травня на одеського активіста Сергія Стерненка здійснили черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Як повідомив пізніше на своїй сторінці у соцмережі Стерненко, він повертався додому разом з подругою, коли на них напали двоє чоловіків. Захищаючись, Стерненко дістав ніж і зумів відігнати нападників, хоча і сам отримав поранення в ліву руку. Після цього він кинувся в погоню за одним із нападників, який незабаром помер від отриманих у бійці зі Стерненко поранень на місці подій.

Згодом поліція затримала другого учасника нападу на активіста. 

Вказану подію кваліфіковано за трьома статтями - ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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