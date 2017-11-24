Дела о госизмене еще двух депутатов Севастопольского горсовета передали в суд

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам специального предварительного расследования, проведенного следственным отделом Главного Управления СБ Украины в АР Крым, в суд направлено очередные обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст . 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что во время заочного следствия уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

В частности, уточнили в ведомстве, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их противоправное вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

В прокуратуре АРК напомнили, что в районные суды Киева уже передали 5 обвинительных актов в отношении депутатов Севастопольского городского совета Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНН, экс-начальнику исполнительной службы АРК сообщено о подозрении в госизмене.