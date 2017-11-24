Справи про держзраду ще двох депутатів Севастопольської міськради передали в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до суду обвинувальні акти щодо двох депутатів Севастопольської міської ради, обвинувачених у державній зраді, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АРК.
“Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами спеціального досудового розслідування, проведеного слідчим відділом Головного Управління СБ України в АР Крим, до суду направлено чергові обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради Автономної Республіки Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі наголосили, що під час заочного слідства кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 депутати Севастопольської міської ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму.
Зокрема, уточнили у відомстві, вони незаконно прийняли ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого “загальнокримського референдуму”, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх протиправне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.
У прокуратурі АРК нагадали, що до районних судів Києва вже передали 5 обвинувальних актів стосовно депутатів Севастопольської міської ради Автономної Республіки Крим.
Як повідомляв УНН, екс-начальнику виконавчої служби АРК повідомлено про підозру в держзраді.