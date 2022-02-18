Дела Майдана: завершено расследование в отношении экс-руководителей милиции Шаповалова и Спасских

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова и бывшего работника руководящего состава Управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Цитата

“Под процессуальным руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве и бывшего командира оперативной роты батальона милиции особого назначения „Беркут“ ГУ МВД Украины в Харьковской области”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после ознакомления сторонами защиты с материалами производства обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года подозреваемые, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве, с целью воспрепятствовать массовому движению участников акций протеста с Площади Независимости к Верховной Раде Украины, у которой был запланирован митинг в поддержку изменений в Конституцию Украины, а также преследуя цель устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовали совершение подчиненными сотрудниками террористического акта и убийств митингующих.

“Для этого они, в соучастии с другими руководителями ПМОП „Беркут“, при отсутствии законных оснований, обеспечили противоправное неизбирательное применение сотрудниками специальных средств и огнестрельного оружия в отношении участников собраний граждан”, — отмечается в сообщении.

В ОГП сообщают, что в результате таких действий экс-руководителей правоохранительных органов пострадало 110 человек, в том числе 3 человека погибли.

Так, бывшим правоохранителям инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (В редакции от 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (В редакции от 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК Украины (в редакции от 05.11.2009).

Дополнение

В 2022 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего командира роты харьковского “Беркута” Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

В 2021 году суд объявил в розыск экс-командира харьковского “Беркута” Шаповалова.

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