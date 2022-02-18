Справи Майдану: завершено розслідування щодо екскерівників міліції Шаповалова та Спасських
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Завершено досудове розслідування щодо колишнього командира роти харківського “Беркуту” Віктора Шаповалова та колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спасських. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві та колишнього командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення „Беркут“ ГУ МВС України в Харківській області”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після ознайомлення сторонами захисту із матеріалами провадження обвинувальні акти буде направлено до суду для розгляду по суті.
Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року підозрювані, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників.
“Для цього вони, у співучасті з іншими керівниками ПМОП „Беркут“, за відсутності законних підстав, забезпечили протиправне невибіркове застосування співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян”, — зазначається в повідомленні.
В ОГП повідомляють, що внаслідок таких дій експрацівників правоохоронних органів постраждало 110 осіб, в тому числі 3 особи загинуло.
Так, колишнім правоохоронцям інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції від 05.11.2009).
Доповнення
У 2022 році Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього командира роти харківського “Беркуту” Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
У 2021 році суд оголосив в розшук екскомандира харківського “Беркуту” Шаповалова.