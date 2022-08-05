Незаконно завезли гранаты из рф, а затем "Беркут" забросал ими активистов Майдана: Захарченко и его приспешников ждет суд

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине будут судить бывшее руководство МВД времен президента-беглеца Виктора Януковича за незаконную поставку гранат из российской федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

По данным ГБР, завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД Украины за незаконную поставку гранат из российской федерации во время Революции Достоинства.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что в январе 2014 года чиновники незаконно переправили самолетом с территории российской федерации ручные газовые гранаты «Дрейф-2», светло-шумовые гранаты «Заря-2», «Факел- С», «Пламя-М», ручные дымовые гранаты производства государства-агрессора.

Указанные спецсредства не прошли экспертизу относительно возможности и порядка их применения к людям.

В то же время в январе-феврале 2014 года спецсредства были противоправно применены подразделениями МОТ «Беркут» МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. В результате их использования 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Также должностные лица растратили более 1 млн грн бюджетных средств при растаможке указанных спецсредств.

Экспосадовці-чиновники обвиняются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и незаконном препятствии проведению акций протеста в центральной части г. Киева во время Революции Достоинства с применением физического насилия (ч. 3 ст. 365 УК Украины) в редакции от 2011 г., ч. 5 ст.191 УК Украины).

Цитата

“По ходатайству следователей ГБР обвиняемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемые объявлены в розыск. По оперативной информации, они скрываются на территории россии. Неиспользованные гранаты были изъяты в ходе досудебного расследования. После начала полномасштабной российской агрессии они были переданы в Национальную полицию Украины”, – говорится в сообщении.

Добавим, в январе-феврале 2014 года должность министра внутренних дел занимал Виталий Захарченко, впоследствии сбежавший из Украины.

Дополнение

Совет ЕС решил ввести новые санкции против бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины.

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