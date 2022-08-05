Незаконно завезли гранати з рф, а потім "Беркут" закидав ними активістів Майдану: Захарченка та його поплічників чекає суд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні судитимуть колишнє керівництво МВС часів президента-втікача Віктора Януковича за незаконне постачання гранат з російської федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Деталі
За даними ДБР, завершено спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України за незаконне постачання гранат з російської федерації під час Революції Гідності.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території російської федерації ручні газові гранати «Дрейф-2», світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М», ручні димові гранати виробництва держави-агресора.
Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.
Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП «Беркут» МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.
Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).
Додамо, у січні-лютому 2014 року посаду міністра внутрішніх справ обіймав Віталій Захарченко, який згодом втік з України.
Цитата
“За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території рф. Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України”, – йдеться в повідомлення.
Доповнення
Рада ЄС вирішила запровадити нові санкції проти колишнього президента-втікача України Віктора Януковича та його сина Олександра у відповідь на воєнну агресію росії проти України, що триває.