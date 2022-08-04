ЄС ввів нові санкції проти Віктора Януковича та його сина

Цитата

«Сьогодні Рада прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію росії проти України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, задіяні у березні 2014 року, за їхню роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеки держави, а також – у випадку з Олександром Вікторовичем Януковичем – за проведення угод із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Доповнення

Колишній президент Віктор Янукович та його син Олександр знову виграли у суді загальної юрисдикції Євросоюзу, щоб з них зняли санкції ЄС, накладені у 2014 році. Однак вони залишаться у списку.

Раніше

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу раніше вже задовольняв позови Віктора Януковича та його сина Олександра проти Ради ЄС. Зокрема, 9 червня скасували санкції, які діяли проти Віктора та Олександра Януковичів з 7 березня 2019 року по 6 березня 2020 року.