"Дела 26 февраля": в суд направлен обвинительный акт в отношении "прокурора"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении прокурора отдела незаконно созданной прокуратуры Республики Крым, которого подозревают в уголовном преследовании участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.