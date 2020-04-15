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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37378 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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"Дела 26 февраля": в суд направлен обвинительный акт в отношении "прокурора"

"Дела 26 февраля": в суд направлен обвинительный акт в отношении "прокурора"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении прокурора отдела незаконно созданной прокуратуры Республики Крым, которого подозревают в уголовном преследовании участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении "прокурора" отдела незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанный сотрудник прокуратуры АР Крым после оккупации полуострова в 2014 году, перешел на службу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. Своими действиями "прокурор" способствовал становлению оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в работе незаконно созданных органов прокуратуры на полуострове.

Также "прокурор отдела прокуратуры Республики Крым" поддерживал государственное обвинение на первых судебных заседаниях по рассмотрению обвинительного акта относительно одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в следствие этого, последний был незаконно приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем "прокурорам" незаконно созданной "прокуратуры" в оккупированном Крыму за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года.

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