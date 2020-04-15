"Справи 26 лютого": до суду скеровано обвинувальний акт стосовно "прокурора"

КИЇВ. 15 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно прокурора відділу незаконно створеної прокуратури Республіки Крим, якого підозрюють у кримінальному переслідуванні учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.