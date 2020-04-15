"Справи 26 лютого": до суду скеровано обвинувальний акт стосовно "прокурора"

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно прокурора відділу незаконно створеної прокуратури Республіки Крим, якого підозрюють у кримінальному переслідуванні учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно "прокурора" відділу незаконно створеної прокуратури Республіки Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що вказаний працівник прокуратури АР Крим після окупації півострова в 2014 році, перейшов на службу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. Своїми діями "прокурор" сприяв становленню окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених органів прокуратури на півострові.

Також "прокурор відділу прокуратури Республіки Крим" підтримував державне обвинувачення на перших судових засіданнях з розгляду обвинувального акту щодо одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, у наслідок цього, останнього було незаконно засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила про підозру чотирьом "прокурорам" незаконно створеної "прокуратури" в окупованому Криму за незаконне кримінальне переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

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