Справедливая цена на газ втрое меньше - Юлия Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов всех уровней восстать против решения Президента Петра Порошенко повысить тарифы на газ для граждан. Об этом она заявила во время встречи с общиной города Кривой Рог Днепропетровской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политика.
Поднятие цены на газ на 23,5% лидер партии назвала вызовом всем украинском.
"Вчера мы обратились к депутатам всех уровней немедленно созвать внеочередные сессии. Мы обратились к спикеру Андрей Парубий с требованием провести внеочередное заседание Верховной Рады. Если депутаты, которых украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному из них больше не давать путевки в органы власти. Повышение тарифов - это реальная разрушение жизни украинский ", - отметила она.
По словам Тимошенко, власть, владельцы украинских газовых месторождений рассказывают людям, что в мире есть рыночная цена на газ и нам также нужно иметь рыночную цену на газ.
"Они говорят, мы вам устанавливаем такую цену, как в Европе. Но, во-первых, двух стран ЕС по одинаковой цене на газ не существует. Тарифы на газ, на воду, на тепло устанавливаются в каждой стране с учетом того, сколько способны платить потребители, сколько потянет народ ", - пояснила лидер" Батькивщины ".
Председатель партии отметила, что в ЕС доходы людей в среднем в 16 раз выше доходов украинский.
"Если у них высокие доходы, то им ставят высокие тарифы, потому что тарифы - это еще один налог. А как нам, где доходы в 16 раз ниже, можно поставить высокие в Европе тарифы? »- возмутилась она.
По мнению Юлии Тимошенко, тарифы - это просто огромная система поборов через монопольные структуры: "Рынок устанавливает цену, а Украина цена устанавливается постановлением правительства. Где-то в мире есть рынок, где цена постановлением правительства устанавливается? Это обман! ".
Как отмечает политик, стоимость украинского газа, учитывая себестоимость добычи, ренту, транспортировки, налоги - это максимум 80-90 долл. за тыс. кубометров. Лидер партии привела пример Казахстана, который производит достаточно собственного газа и продает своим жителям по 92 долл. за тыс. кубометров.
Перепродажа Украинский газа собственной добычи по втрое завышенной цене Юлия Тимошенко назвала коррупционной махинацией власти.
Для того, чтобы разрешить ситуацию с тарифами, убеждена лидер "Батькивщины", надо иметь один ресурс - свободу: "Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут иметь газ по собственной, справедливой цене ».