Справедливая цена на газ втрое меньше - Юлия Тимошенко

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 45195 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113399 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121429 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160654 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150251 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139271 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129744 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176364 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141751 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 48722 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 32360 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 35340 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 23456 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 29498 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140892 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176364 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184821 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195497 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252785 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 160654 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105857 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110228 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112247 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111584 просмотра
Актуальное
Справедливая цена на газ втрое меньше - Юлия Тимошенко

Справедливая цена на газ втрое меньше - Юлия Тимошенко

Киев  •  УНН

 • 6661 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов всех уровней восстать против решения Президента Петра Порошенко повысить тарифы на газ для граждан. Об этом она заявила во время встречи с общиной города Кривой Рог Днепропетровской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политика.

Поднятие цены на газ на 23,5% лидер партии назвала вызовом всем украинском.

"Вчера мы обратились к депутатам всех уровней немедленно созвать внеочередные сессии. Мы обратились к спикеру Андрей Парубий с требованием провести внеочередное заседание Верховной Рады. Если депутаты, которых украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному из них больше не давать путевки в органы власти. Повышение тарифов - это реальная разрушение жизни украинский ", - отметила она.

По словам Тимошенко, власть, владельцы украинских газовых месторождений рассказывают людям, что в мире есть рыночная цена на газ и нам также нужно иметь рыночную цену на газ.

"Они говорят, мы вам устанавливаем такую ​​цену, как в Европе. Но, во-первых, двух стран ЕС по одинаковой цене на газ не существует. Тарифы на газ, на воду, на тепло устанавливаются в каждой стране с учетом того, сколько способны платить потребители, сколько потянет народ ", - пояснила лидер" Батькивщины ".

Председатель партии отметила, что в ЕС доходы людей в среднем в 16 раз выше доходов украинский.

"Если у них высокие доходы, то им ставят высокие тарифы, потому что тарифы - это еще один налог. А как нам, где доходы в 16 раз ниже, можно поставить высокие в Европе тарифы? »- возмутилась она.

По мнению Юлии Тимошенко, тарифы - это просто огромная система поборов через монопольные структуры: "Рынок устанавливает цену, а Украина цена устанавливается постановлением правительства. Где-то в мире есть рынок, где цена постановлением правительства устанавливается? Это обман! ".

Как отмечает политик, стоимость украинского газа, учитывая себестоимость добычи, ренту, транспортировки, налоги - это максимум 80-90 долл. за тыс. кубометров. Лидер партии привела пример Казахстана, который производит достаточно собственного газа и продает своим жителям по 92 долл. за тыс. кубометров.

Перепродажа Украинский газа собственной добычи по втрое завышенной цене Юлия Тимошенко назвала коррупционной махинацией власти.

Для того, чтобы разрешить ситуацию с тарифами, убеждена лидер "Батькивщины", надо иметь один ресурс - свободу: "Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут иметь газ по собственной, справедливой цене ».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы