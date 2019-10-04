Дело Злочевского: ГПУ запланировала аудит 15 производств

КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины проводит аудит всех действующих уголовных производств, среди которых и самые громкие дела в отношении должностных лиц времен экс-президента Виктора Януковича, в том числе связанные с бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.