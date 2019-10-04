Дело Злочевского: ГПУ запланировала аудит 15 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины проводит аудит всех действующих уголовных производств, среди которых и самые громкие дела в отношении должностных лиц времен экс-президента Виктора Януковича, в том числе связанные с бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"ГПУ с 20 ноября 2019 года теряет следственные полномочия по закону. Согласно украинскому законодательству последовательно проводится аудит всех действующих уголовных производств, и они направляются следственным органам по подследственности. Среди этих производств и громкие дела в отношении должностных лиц времен бывшего Президента Украины Виктора Януковича, в том числе производства, связанные с бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины. На данный момент пересматривается 15 таких уголовных производств, в которых фигурирует указанный чиновник", - сообщили в ГПУ.
Как отметили в Генпрокуратуре, если будет обнаружено, что производства были закрыты в нарушение закона или были совершены другие процессуальные нарушения, то будут приняты соответствующие процессуальные решения.
"Пока никаких процессуальных решений, связанных с производствами в отношении указанного лица или любых лиц, связанных с ним или его компаниями, не принималось", - отметили в ГПУ.
Добавим, во времена Януковича министром экологии и природных ресурсов был, в частности, Николай Злочевский.
Младший сын вице-президента США Джозефа (Джо) Байдена - Хантер - попал в совет директоров украинского нефтегазового холдинга Burisma. Основателем и конечным бенефициаром фирмы называют Николая Злочевского, бывшего министра экологии и природных ресурсов.
Как сообщал УНН, недавно в США разгорелся скандал из-за телефонного разговора президентов Украины и США Зеленского и Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена - Хантер Байден - ред.), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.