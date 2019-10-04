Справа Злочевського: ГПУ запланувала аудит 15 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України проводить аудит всіх діючих кримінальних проваджень, серед яких і найгучніші справи стосовно високопосадовців часів експрезидента Віктора Януковича, зокрема і пов’язані з колишнім міністром екології та природних ресурсів України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"ГПУ з 20 листопада 2019 року втрачає слідчі повноваження згідно із законом. Відповідно до українського законодавства послідовно проводиться аудит всіх діючих кримінальних проваджень, і вони направляються слідчим органам за підслідністю. Серед цих проваджень і найгучніші справи стосовно високопосадовців часів колишнього Президента України Віктора Януковича, в тому числі провадження, пов’язані з колишнім міністром екології та природних ресурсів України. На даний момент переглядається 15 таких кримінальних проваджень, у яких фігурує вказаний високопосадовець", - повідомили у ГПУ.
Як зазначили у Генпрокуратурі, якщо буде виявлено, що провадження були закриті в порушення закону або були вчинені інші процесуальні порушення, то будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення.
"Наразі жодних процесуальних рішень, пов’язаних з провадженнями щодо вказаної особи чи будь-якими особами, пов’язаними з ним чи його компаніями, не приймалось", - зазначили у ГПУ.
Додамо, за часів Януковича міністром екології та природних ресурсів був, зокрема, Микола Злочевський.
Молодший син віце-президента США Джозефа (Джо) Байдена - Хантер - потрапив до ради директорів українського нафтогазового холдингу Burisma. Засновником і кінцевим бенефіціаром фірми називають Миколу Злочевського, колишнього міністра екології та природних ресурсів.
Як повідомляв УНН, нещодавно у США розгорівся скандал через телефонну розмову президентів України і США Зеленського та Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віце-президента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.