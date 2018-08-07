Дело Вороненкова: обвиняемые отказались от бесплатных адвокатов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Шевченковский районный суд города Киева продолжил подготовительное заседание по делу об убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова. Во время заседания двое обвиняемых - Ярослав Тарасенко и Александр Лось - отказались от государственных защитников, передает корреспондент УНН.
Оба защитника обвиняемых сейчас находятся в отпусках, поэтому суд на предыдущих заседаниях постановил назначить новых бесплатных адвокатов.
Сегодня Александр Лось отказался от своего бесплатного адвоката Оксаны Терес. Ярослав Тарасенко также передал письменное заявление коллегии судей об отказе от адвоката Анны Казаченко.
Прокуроры, в свою очередь, отметили, что суд не вправе рассматривать дело без адвокатов. Коллегия судей не удовлетворила просьбу обвиняемых и продолжила подготовительное заседание.
Сейчас судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения о назначении к рассмотрению дела по существу.
Напомним, подозреваемый в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.