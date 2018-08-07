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Справа Вороненкова: обвинувачені відмовилися від безплатних адвокатів

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва продовжив підготовче засідання у справі про вбивство екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова. Під час засідання двоє обвинувачених - Ярослав Тарасенко і Олександр Лось - відмовилися від державних захисників, передає кореспондент УНН.

Обидва захисники обвинувачених зараз перебувають у відпустках, тому суд на попередніх засіданнях ухвалив призначити нових безплатних адвокатів.

Сьогодні Олександр Лось відмовився від свого безплатного адвоката Оксани Терес. Ярослав Тарасенко також передав письмову заяву колегії суддів про відмову від адвоката Анни Казаченко.

Прокурори, у свою чергу, наголосили, що суд не має права розглядати справу без адвокатів. Колегія суддів не задовільнила прохання обвинувачених і продовжила підготовче засідання.

Наразі судді видалилися до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо призначення до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Вороненкова Тарасенко раніше оголосив голодування.

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