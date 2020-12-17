Дело Стерненко: прокуроры снова ходатайствуют об аресте активиста

"... получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде ... содержание под стражей. Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не произошло ... У них четкое указание закрыть меня в СИЗО. Это по делу моей необходимой обороны", - отметил он.

По словам Стерненко, заседание состоится завтра в 12:00 в Приморском районном суде города Одессы.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд сменил меру пресечения Стерненко на ночной домашний арест.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщал УНН, первое нападение на активиста по применению оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.