Справа Стерненка: прокурори знову клопочуть про арешт активіста

“... отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою. Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось...У них чітка вказівка закрити мене до СІЗО. Це по справі моєї необхідної оборони”, — зазначив він.

За словами Стерненко засідання відбудеться завтра о 12:00 у Приморському районому суді міста Одеси.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінивзапобіжний захід Стерненку на нічний домашній арешт.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Як повідомляв УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.