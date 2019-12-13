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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 39983 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102195 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135691 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140394 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135732 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 169087 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115408 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Дело Шеремета: для рассмотрения ходатайства в отношении Антоненко изберут другого судью

Дело Шеремета: для рассмотрения ходатайства в отношении Антоненко изберут другого судью

Киев  •  УНН

 • 11469 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Адвокат ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster'a Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета заявил об отводе судьи, который должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Антоненко, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат Антоненко заявил об отводе судьи.

В результате чего дело будет отправлено на перераспределение для избрания другого судьи, который рассмотрит ходатайство по Антоненко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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