Дело Шеремета: для рассмотрения ходатайства в отношении Антоненко изберут другого судью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Адвокат ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster'a Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета заявил об отводе судьи, который должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Антоненко, передает корреспондент УНН.
Так, адвокат Антоненко заявил об отводе судьи.
В результате чего дело будет отправлено на перераспределение для избрания другого судьи, который рассмотрит ходатайство по Антоненко.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.