Справа Шеремета: для розгляду клопотання щодо Антоненка оберуть іншого суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Адвокат ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster'a Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета заявив про відвід судді, який повинен був розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Антоненку, передає кореспондент УНН.
Так, адвокат Антоненка заявив про відвід судді.
У результаті чого справу буде відправлено на перерозподіл для обрання іншого судді, який розгляне клопотання щодо Антоненка.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.