"Дело рюкзаков": ходатайство об избрании меры пресечения задержанным в суд не поступало

"Ходатайство об избрании меры пресечения (по состоянию на 16:00) не поступало", - сказала Квитченко, отвечая на вопрос о том, поступало ли в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанным сотрудниками НАБУ по "делу рюкзаков".

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова.

Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова" .

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по растрате более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.