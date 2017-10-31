"Дело рюкзаков": ходатайство об избрании меры пресечения задержанным в суд не поступало
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Соломенский районный суд Киева, по состоянию на 16 часов, не поступало ходатайство об избрании меры пресечения задержанным сотрудниками НАБУ по "делу рюкзаков". Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
"Ходатайство об избрании меры пресечения (по состоянию на 16:00) не поступало", - сказала Квитченко, отвечая на вопрос о том, поступало ли в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанным сотрудниками НАБУ по "делу рюкзаков".
Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова.
Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова" .
Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по растрате более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.