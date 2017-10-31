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"Справа рюкзаків": клопотання про обрання запобіжних заходів затриманим до суду не надходило

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До Солом’янського районного суду Києва, станом на 16 годину, не надходило клопотання про обрання міри запобіжного заходу затриманим співробітниками НАБУ у "справі рюкзаків". Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.

"Клопотання про обрання міри запобіжного заходу (станом на 16:00) не надходило", - сказала Квітченко, відповідаючи на запитання про те, чи надходило до суду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу затриманим співробітниками НАБУ у "справі рюкзаків".

Зазначимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова.

Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова"

Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків. 

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