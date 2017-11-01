"Дело рюкзаков": Авакову избрали личное обязательство и электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля. Такое решение огласил судья по Виталий Украинец, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей ... удовлетворить частично. Выбрать в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде личного обязательства", - заявил следственный судья резолютивную часть решения.
Также суд возложил на Авакова обязанности: являться по первому вызову к детективу, прокурора, в суд, не отлучаться из населенного пункта, где зарегистрирован и проживает без разрешения детектива, прокурора, также сообщать об изменении места жительства и места работы.
Также он должен воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу.
Суд обязал его носить электронное средство контроля.
Мера пресечения, в соответствии с постановлением суда, будет действовать до 31 декабря 2017 года. Также добавим, что полный текст постановления будет обнародован 6 ноября в 14.00.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").