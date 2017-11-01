"Дело рюкзаков": Авакову избрали личное обязательство и электронный браслет

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58231 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125691 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106288 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108891 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107377 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105311 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102554 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145865 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Дело рюкзаков": Авакову избрали личное обязательство и электронный браслет

"Дело рюкзаков": Авакову избрали личное обязательство и электронный браслет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля. Такое решение огласил судья по Виталий Украинец, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей ... удовлетворить частично. Выбрать в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде личного обязательства", - заявил следственный судья резолютивную часть решения.

Также суд возложил на Авакова обязанности: являться по первому вызову к детективу, прокурора, в суд, не отлучаться из населенного пункта, где зарегистрирован и проживает без разрешения детектива, прокурора, также сообщать об изменении места жительства и места работы.

Также он должен воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу.
Суд обязал его носить электронное средство контроля.

Мера пресечения, в соответствии с постановлением суда, будет действовать до 31 декабря 2017 года. Также добавим, что полный текст постановления будет обнародован 6 ноября в 14.00.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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