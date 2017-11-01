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"Справа рюкзаків": Авакову обрали особисте зобов'язання і електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю. Таке рішення оголосив слідчий суддя Віталій Українець, передає кореспондент УНН.

"Клопотання … про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою … задовольнити частково. Обрати щодо підозрюваного … запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - оголосив слідчий суддя резулятивну частину рішення.

Також суд поклав на Авакова обов’язки: прибувати за першим викликом до детектива, прокурора, суду, не відлучатися з населеного пункту, де зареєстрований та проживає без дозволу детектива, прокурора, також повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи.

Також він має утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон.
Суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю.

Запобіжний захід, згідно із ухвалою суду, діятиме до 31 грудня 2017 року. Також додамо, що повний текст ухвали буде оприлюднено 6 листопада о 14.00.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

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