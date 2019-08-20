Дело "Роттердам +": Вовка объявили в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Бывший глава НКРЭКУ, который является подозреваемый по так называемому делу “Роттердам +” был объявлен в международный розыск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб САП в Facebook.
“Учитывая то, что подозреваемый (ексголова НКРЭКУ Дмитрий Вовк — ред.) находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей был объявлен в международный розыск”, — говорится в сообщении.
Напомним, Соломенский районный суд Киева отказал обвинению в заочном аресте ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.
Как сообщал УНН, в пресс служба САП, заявили, что они будут оспаривать такое решение.
Напомним, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.