Справа "Роттердам+": Вовка оголосили у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Колишнього голову НКРЕКП, який є підозрюваний у так званій справі “Роттердам+” було оголошено у міжнародний розшук. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“Зважаючи на те, що підозрюваний (ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк —ред.) перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчих його було оголошено у міжнародний розшук”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва відмовив обвинуваченню у заочному арешті ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка.
Як повідомляв УНН, у пресслужбі САП, заявили, що вони оскаржуватимуть таке рішення.
Нагадаємо, за даними САП, 8 серпня було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.