Дело "Роттердам+": в САП подтвердили, что суд снял арест с компьютеров с доказательствами

"Да, это соответствует действительности. Однако отмечу, что информация с этих компьютеров зафиксирована. Такое решение суда не способствует досудебному расследованию, но обжалованию оно не подлежит", - пояснила пресс-секретарь.

Ранее появилась информация, что 21 августа апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства фигурантов схемы "Роттердам +". Речь идет о 5 компьютерах, изъятых еще в 2017 году во время обысков в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведенных детективами Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.