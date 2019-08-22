Справа "Роттердам+": у САП підтвердили, що суд зняв арешт з комп’ютерів із доказами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Колегія суддів Київського апеляційного суду зняла арешт з комп’ютерів у так званій справі Роттердам+. Інформацію про це УНН підтвердила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
"Так, це відповідає дійсності. Проте зауважу, що інформація з цих комп’ютерів зафіксована. Таке рішення суду не сприяє досудовому розслідуванню, але оскарженню воно не підлягає", - пояснила прессекретар.
Раніше з’явилася інформація, що 21 серпня апеляційний суд скасував арешт комп’ютерів, на яких були знайдені докази щодо фігурантів схеми "Роттердам+". Йдеться про 5 комп’ютерів, вилучених ще у 2017 році під час обшуків у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведених детективами Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, за даними САП, 8 серпня було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.