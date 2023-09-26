Дело об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье: Лубинец ходатайствует, чтобы на суде был работник Офиса Омбудсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В деле об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье суд первой инстанции начинает новое судебное разбирательство. Омбудсман Дмитрий Лубинец подал ходатайство о присутствии работника Офиса Омбудсмана в судебных заседаниях, передает УНН.
Детали
По данным Лубинца, в подготовительном судебном заседании, назначенном на 27.09.2023, суд будет рассматривать поданное прокурором ходатайство о рассмотрении уголовного производства в закрытом судебном заседании.
Цитата
"Поскольку в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 17 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», Уполномоченный имеет право присутствовать на заседаниях судов всех инстанций, в том числе на закрытых судебных заседаниях, при условии согласия субъекта права, в интересах которого судебное разбирательство объявлено закрытым.
Мною подано ходатайство о присутствии работника Офиса Омбудсмена в судебных заседаниях с целью осуществления мониторинга соблюдения процессуальных прав участников судебного производства. В случае принятия решения о рассмотрении дела в закрытом режиме, суд должен выяснить мнение субъектов права, в интересах которых судебное разбирательство объявлено закрытым, относительно поданного мной ходатайства", - сообщил Лубинец в Telegram.
Добавим
По его словам, мониторинг соблюдения процессуальных прав по этому делу продолжается.
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Напомним
В Офисе Омбудсмена сообщили о резонансном деле в селе Верхние Ворота, где трое подростков предстали перед судом за сексуальное насилие над 14-летней односельчанкой. Как сообщается, сначала судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статье (изнасилование). Представитель регионального представительства Офиса Омбудсмена побывал в этом селе.